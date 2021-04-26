81-летний Мауро Моранди жил на острове один с 1989 года.

Мужчина, известный как "итальянский Робинзон Крузо", который более 30 лет жил в одиночестве на средиземноморском острове Буделли, вернется к цивилизации.

К этому его вынудило давление со стороны властей острова, пишет The Guardian.

Читайте такжеГруппа из 15 французов ради эксперимента прожила в пещере 40 днейМауро Моранди наткнулся на Буделли - остров на северо-востоке Сардинии, известный своим пляжем розового цвета - в 1989 году, когда лодка мужчины сломалась.

Тогда Моранди выяснил, что острову как раз нужен новый смотритель, ведь прежний собирался уходить на пенсию. Будущий "Робинзон" продал свою лодку и решил жить на острове, поселившись там в здании времен Второй мировой войны с видом на залив.

Однако из-за угроз от руководства национального парка архипелага Ла-Маддалена, которому с 2016 года принадлежит остров, Моранди говорит, что в конце концов решил уехать. По его словам, власти парка хотят превратить остров в центр экологического образования.

"Я сдался. Хотя после 32 лет мне очень грустно уезжать", - сказал мужчина.

При этом руководство обвиняет Моранди в незаконной перестройке той постройки, где он жил все эти годы.

Теперь "Робинзон" собирается переехать в маленькую квартирку на соседнем острове Ла-Маддалена - крупнейшем в одноименном архипелаге. Он надеется, что Буделли и впредь будет в безопасности так же, как и когда он сам присматривал за островом.

Когда-то Буделли принадлежал частной компании, которая впоследствии обанкротилась. В 2013 году остров хотели продать новозеландскому предпринимателю, обещавшему оставить Моранди на должности смотрителя, однако продажа сорвалась из-за вмешательства итальянских властей. В 2016 году сардинский судья постановил вернуть остров государству.

С 1990-х годов туристам запрещено купаться в море и гулять по розовому пляжу Буделли, откуда часто похищали песок. Однако они могут провести на острове один день на лодке и пройтись по тропинке за пляжем.

За последние годы несколько петиций собрали тысячи подписей в поддержку того, чтобы оставить Моранди на острове. Многие его сторонники выразили в соцсетях свое разочарование и гнев, когда узнали, что мужчина вынужденно покидает Буделли.

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Перевод: Катерина Комолова