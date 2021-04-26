В стране открываются музеи, театры, заработают открытые террасы ресторанов.

С сегодняшнего дня большинство регионов Италии переходят в "желтую" зону, в результате чего в стране отменят значительную часть карантинных ограничений.

Читайте такжеCNN: в Италии до сих пор есть 5 райских островов, свободных от коронавирусаКак говорится в сюжете ТСН, в стране открываются музеи, театры и кинотеатры. Кроме того, заработают открытые террасы ресторанов.

В то же время остается запрет на массовые собрания. Во всей стране более 70 тыс. правоохранителей будут следить за соблюдением дистанции и контролировать работу магазинов и других заведений.

Для туристов Италия планирует открыться от 2 июня. Впрочем, пока неизвестно, речь идет о гражданах Евросоюза, или вообще о всех.

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Автор: Ирина Погорелая