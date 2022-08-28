На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Италия заключила с израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI) контракты, предполагающие приобретение двух самолетов-разведчиков раннего предупреждения.
Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на документы министерства обороны и парламента Италии.
Сумма контракта составила около 550 миллионов долларов. Таким образом, общее количество разведывательных самолетов, которые получат военно-воздушные силы Италии от израильской компании, возросло до четырех – после объявленного в 2021 году приобретения двух воздушных судов CAEW.
Israel Aerospace Industries:
Подразделение IAI – компания ELTA – выпускает самолеты SIGINT для сбора электронной и коммуникационной разведывательной информации, а также самолетов CAEW, которые служат системой раннего предупреждения и контроля.
В июле IAI объявила о том, что заключила контракт на сумму более 200 миллионов долларов на поставку самолетов специального назначения "европейской стране НАТО", не уточнив, о какой именно идет речь.
IAI обслуживает оборонные нужды и других государств-членов НАТО. В сентябре прошлого года правительство Чехии утвердило покупку у компании к 2026 году четырех батарей системы противовоздушной обороны Spyder для замены устаревшего оружия советского производства.
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