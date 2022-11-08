Пока непонятно, сколько систем сможет передать Италия.

Итальянское правительство готовит новый пакет военной помощи для Украины. В него должны войти системы противовоздушной обороны SAMP-T и Aspide.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя итальянской правительственной коалиции, Рим готов передать Украине различные системы противовоздушной обороны. В новый пакет должны войти франко-итальянские ЗРК средней дальности SAMP-T и итальянские Aspide, а также переносные ракеты Stinger.

В то же время, по словам итальянского чиновника, пока непонятно, сколько систем сможет передать Италия, и когда такая партия помощи может быть доставлена в Украину.

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Издание отмечает, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто в понедельник, 7 ноября, провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Итальянский чиновник пообещал поддерживать Украину в борьбе с российским вторжением "столько, сколько будет нужно".

Война в Украине: помощь Италии

В конце октября 2022 года стало известно, что Италия готовится передать Украине несколько единиц немецких Panzerhaubitze 2000 и РЗСВ М270, а также немалое количество старых гаубиц M109.

Ранее также сообщалось, что Италия передаст Украине новый пакет военной помощи, в который войдут "от 20 до 30" самоходных артиллерийских установок М109L, которые пройдут проверку и отправятся на фронт.

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