В Офисе президента Украины заявили, что у Киева есть "все необходимые гарантии" от Италии по оружию.

Власти Италии примут шестой межведомственный декрет о новых поставках военной помощи Украине не ранее февраля.

По данным La Repubblica, в конце января примут решение, какие военные средства и в каком количестве будут отправлены на войну в Украину.

Как известно, речь идет о возможной отправке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) SAMP-T и управляемых ракет Aspide. В Офисе президента Украины подтвердили, что у Киева есть "все необходимые гарантии" от Рима касательно оружия.

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Война в Украине: помощь Италии

Напомним, что Сенат Италии подавляющим большинством голосов одобрил представленную правительством резолюцию о продлении предоставления военной помощи Украине до конца 2023 года. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим рассмотрит вопрос предоставления Украине систем ПВО.

Ранее Италия уже передавала для ВСУ артиллерийское вооружение, в частности САУ М109L.

7 января сообщалось, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре с дипломатическим советником премьера Италии Франческо Тало призвал Рим как можно быстрее передать Украине дополнительные средства ПВО. Позже стало известно, что Италия готовит шестой пакет оборонной помощи Украине, правительство согласовывает последние детали.

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