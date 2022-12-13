Резолюция, представленная министром обороны Италии Гвидо Крозетто, была поддержана 143 сенаторами, против проголосовали 29 и еще один воздержался.

Сенат (верхняя палата парламента) Италии подавляющим большинством голосов одобрил представленную правительством резолюцию о продлении предоставления военной помощи Украине до конца 2023 года.

Как пишет La Repubblica, резолюция, представленная министром обороны Италии Гвидо Крозетто, была поддержана 143 сенаторами, против проголосовали 29 и еще один воздержался.

Также члены итальянского Сената примерно таким же количеством голосов поддержали две резолюции оппозиционных Демократической партии и блока "Действие!", которые призывают к продолжению военной помощи Украине.

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Резолюция о прекращении поставок Киеву оружия, которую внесли левые и "зеленые", была отклонена.

Решение означает, что военная техника и оборудование будут предоставляться Украине для борьбы с российскими оккупантами в течение всего 2023 года без необходимости отдельного согласия итальянских законодателей. Это происходит на основе постановления, поддержанного итальянским правительством в начале декабря.

Как сказал министр обороны Италии Гвидо Крозетто, выступая в Сенат, Италия будет поставлять оружие Украине до тех пор, пока не начнутся мирные переговоры с Россией.

"Я осознаю, что военная помощь рано или поздно должна закончиться, и закончится она тогда, когда начнутся мирные переговоры, на которые мы все надеемся", - сказал министр Крозетто, которого цитирует Reuters.

"Бесспорно, мы все хотим мира, но этой цели нельзя достичь без оказания помощи стране, которая столкнулась с односторонней агрессией с нарушением международного права", - добавил министр.

Война в Украине: помощь от Италии

23 октября 2022 года новый премьер Италии Джорджия Мелони заверила Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке Украины на фоне вооруженной агрессии России.

Позже сообщалось, что Италия готовится передать Украине несколько единиц немецких Panzerhaubitze 2000 и РЗСВ М270, а также немалое количество старых гаубиц M109.

Кроме того, отмечалось, что Италия передаст Украине новый пакет военной помощи. В него войдут "от 20 до 30" самоходных артиллерийских установок М109L, которые пройдут проверку и отправятся на фронт.

В начале ноября министр обороны США Ллойд Остин обсудил с новым министром обороны Италии Гвидо Кросетто сотрудничество в сфере обороны между двумя странами. Также министры обсудили дальнейшее сотрудничество в вопросе поддержки Украины, включая противовоздушную оборону.

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