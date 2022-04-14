Ирландия является одной из 39 стран, которые обратились в Международный уголовный суд из-за потенциальных военных преступлений российских войск в Украине.

Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени заявляет, что его страна выделяет 3 миллиона евро для расследования Международным уголовным судом военных преступлений оккупационных войск Российской Федерации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ковени сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

"Мы также верим, что даже самые мощные страны в мире являются подотчетными перед международным правом. И мы верим, что много зверств, которые произошли против украинских граждан на данный момент, должны быть рассмотрены для обеспечения полной ответственности за эти действия", - заявил Ковени.

В связи с этим он сказал, что Ирландия является одной из 39 стран, которые обратились в Международный уголовный суд из-за потенциальных военных преступлений российских войск в Украине.

"По этой причине сегодня я объявляю о дополнительных 3 миллионах евро для поддержки работы Международного уголовного суда, чтобы обеспечить всестороннее выполнение судом своей работы", - подчеркнул Ковени.

Как сообщал УНИАН, 3 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил, что МУС начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности в результате российского вторжения в Украину.

Он заявил, что получил обращение от 39 стран о ситуации в Украине, что позволило начать расследование ситуации в Украине в период с 21 ноября 2013 года, тем самым охватывая масштаб любых прошлых или текущих утверждений о военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде, совершенных в любой части Украины любым лицом.

13 апреля прокурор Международного уголовного суда Карим Хан во время посещения Бучи заявил, что Украина является местом преступления.

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