Власти Ирана заявили, что следующий год будет ключевым для решения ядерного вопроса.

Как пишет издание Al Arabiya, это заявление прозвучало на фоне возможного возвращения политики "максимального давления", которую может возобновить президент США Дональд Трамппосле прихода к власти.

"2025 год станет важным в контексте иранского ядерного вопроса", - сказал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

При этом Аракчи не упомянул Трампа и не раскрыл каких-либо деталей по этому вопросу.

Однако, известно, что главной тревогой иранских властей может быть то, что Трамп может предоставить Израилю поддержку для удара по иранским ядерным объектам, а также еще больше усилить санкционное давление на иранскую нефтяную промышленность.

Ядерная сделка с Ираном

В 2018 году Трамп вышел из ядерной сделки, заключенной Бараком Обамой в 2015 году. По этому соглашению Иран согласился ограничить обогащение урана, который мог бы использоваться для создания ядерного оружия, в обмен на снятие экономических санкций США и ООН.

В октябре издание The Times со ссылкой на эксперта, который неоднократно посещал ядерные объекты Ирана, сообщило, что уже к апрелю следующего года Иран может иметь в своем распоряжении около 10 ядерных боеголовок. При этом эксперт отметил, что применение ядерного оружия станет "огромным риском" для Ирана, поэтому, скорее всего, Тегеран будет использовать его как "козырь и угрозу".

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