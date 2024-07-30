Также он говорил об иранской ядерной программе.

Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег нового лидера Ирана Масуда Пезешкиана от дальнейшей поддержки России в войне против Украины.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца. Во время телефонного разговора он отметил, что Тегеран должен играть роль в предотвращении эскалации напряженности в ливано-израильских отношениях, прекратив поддержку "дестабилизирующих игроков".

Французский президент призвал коллегу остановить тревожную эскалацию иранской ядерной программы и соблюдать требования международных организаций. Также он отметил, что отношения между странами улучшит освобождение трех французских заложников.

Видео дня

Новый президент Ирана

Напомним, что Тегеран и Москва сотрудничают в оборонной отрасли. В частности, в начале полномасштабной войны Россия начала применить против Украины иранские дроны типа "шахед". Также СМИ сообщали о планах отправить РФ баллистические ракеты.

В мае этого года в авиакатастрофе погиб иранский президент Ибрагим Раиси. Новый президент Масуд Пезешкиан заявил, что Россия останется партнером страны, но он "стремится к миру для народов России и Украины".

Вас также могут заинтересовать новости: