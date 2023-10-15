Визит состоится в тот момент, когда Израиль предупреждает о важной военной операции, которая может привести к полномасштабному наземному вторжению в Сектор Газа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 16 октября, сделает вторую остановку в Израиле для дальнейших консультаций с высокопоставленными израильскими чиновниками, поскольку администрация президента США Джо Байдена пытается ограничить угрозу распространения конфликта на Ближнем Востоке.

Как заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, главный дипломат США, который приземлился в Израиле для встреч на прошлой неделе во время напряженной поездки по региону, в понедельник снова приземлится на несколько часов, прежде чем вернуться в Вашингтон, сообщает Bloomberg.

Второй визит состоится в тот момент, когда Израиль предупреждает о важной военной операции, которая может привести к полномасштабному наземному вторжению в Сектор Газа после разрушительного нападения группировки боевиков ХАМАС.

Видео дня

Это следует за безумным дипломатическим спринтом, когда Блинкен пересек Ближний Восток с остановками в Иордании, Бахрейне, Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. США призывают арабских партнеров оказать давление на ХАМАС и не допустить участия в конфликте поддерживаемых Ираном группировок боевиков, таких как базирующаяся в Ливане "Хезболла".

Блинкен и ситуация в Израиле

8 октября 2023 года Блинкен назвал причину, которая могла побудить ХАМАС к нападению на Израиль.

Блинкен заявил, что среди убитых и похищенных ХАМАСом людей, вероятно, есть несколько граждан США. В Вашингтоне заявили о худшем дне для Израиля со времен войны 1973 года.

Блинкен выступил с заявлением относительно помощи Израилю от США. Администрация президента готовится направить дополнительную военную помощь Израилю, чтобы обеспечить его всем необходимым для отражения атаки ХАМАС со стороны Газы.

Блинкен ответил, мог ли ХАМАС использовать внимание к Украине для нападения на Израиль. Блинкен также провел разговоры с коллегами из других стран, чтобы не допустить распространения этого конфликта.

13 октября Блинкен встретился с главой Палестинского государства. В Белом доме опасаются распространения конфликта на Западный берег реки Иордан.

Вас также могут заинтересовать новости: