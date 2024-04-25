Вероятно, через несколько недель страна объявит о ядерных испытаниях.

Иран максимально приблизился к созданию ядерного оружия. Вероятно, стоит ожидать этого в течение нескольких недель.

Об этом сообщил директор Центра передовых исследований в области безопасности, стратегии и интеграции при Боннском университете Ульрих Шли в комментарии BILD.

"Иран находится на грани того, чтобы сделать ядерное оружие. Речь идет о периоде в несколько недель", - заявил Шли.

Слова эксперта подтверждает депутат, член комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Джавад Карими Годоуси. В X он написал, что "страна теперь способна провести ядерное испытание, предупредив об этом всего за неделю".

Впоследствии Годоуси объяснил, что в случае поступления приказа от главы Ирана Али Хаменеи военным потребуется всего неделя, чтобы "провести первое испытание ракеты дальностью до 12 000 километров".

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью Deutsche Welle сказал, что Иран, вероятно, находится "скорее в неделях, чем в месяцах" от того, чтобы получить достаточно обогащенного урана для создания ядерной бомбы. Однако это еще не означает, что через несколько недель у Ирана появится ядерное оружие.

"Для создания функциональной ядерной боеголовки нужно множество других вещей, которые не зависят от производства расщепляющегося материала", - подчеркнул Гросси.

Ядерное оружие Ирана

Прошло шесть лет после выхода администрации бывшего президента США Дональда Трампа из ядерной сделки с Ираном. Тегеран быстро накапливает обогащенный уран, показатели которого близки к оружейному уровню. Эксперты опасаются, что создание ядерной бомбы может быть делом ближайшего времени.

Недавняя атака Ирана на Израиль делает более вероятной более широкую войну на Ближнем Востоке, а ее последствия могут быть еще более серьезными. В частности, однажды Тегеран может объявить, что получил ядерное оружие.

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