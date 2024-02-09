Трамп мог санкционировать поездку Карлсона в РФ, считает эксперт.

Американский журналист Такер Карлсон, которого называют манипулятором, пообщался с российским диктатором Владимиром Путиным для достижения двух целей.

Интервью Путина Такеру Карлсону, в частности, проведено для того, чтобы представить диктатора в образе "абсолютно нормального президента", таким мнением в эфире канала "FreeДом" поделился политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, главарь россиян будет давить на "болевые точки" граждан США. "…Например, миллиарды долларов, которые вы отдаете Украине, уйдут в песок, Россия готова договариваться, а Зеленский (украинский президент Владимир Зеленский, - Ред.) не хочет и так далее", - заявил эксперт.

Тизенгаузен полагает, что первая цель общения Карлсон с Путиным - "очеловечить упыря, убийцу и маньяка", а вторая касается именно президентских выборов в США. Политтехнолог сказал, что поездку журналиста-манипулятора в РФ мог санкционировать экс-лидер американцев и кандидат на пост президента Штатов - республиканец Дональд Трамп.

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"…Почему? Потому что если Карлсон, а он профессиональный манипулятор, будет правильно задавать Путину вопросы, то Путин, будет отвечать следующим образом - вот ваши демократы вместе с Байденом (президент Джо Байден, - Ред.) не договороспособны и не замечают, что у России есть свои геополитические интересы и претензии, мы хотим эту часть захваченной у Украины территории", - сказал собеседник.

По его мнению, беседу можно использовать против действующей американской власти. "…я думаю, это и будет использовано", - предупредил Тизенгаузен.

Интервью с Путиным Такера Карлсона - что известно

Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон в начале февраля прилетел в Москву, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Потом журналиста за это жестко раскритиковали в США. Между тем критика не помешала Карлсону пообщаться с диктатором. Он стал первым западным журналистом, который поговорил с Путиным после того, как Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Кандидат политических наук - политолог Игорь Рейтерович отмечал, что через интервью диктатор "попытается поговорить с теми американцами, которые и так выступают против поддержки Украины". Эксперт полагает, что после выхода интервью с главарем россиян вряд ли позиция кого-то из американцев насчет России или поддержки кого-то из кандидатов в президенты США изменится.

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