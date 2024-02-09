Путин пытается изобразить Россию как страну, действующую в порядке самообороны, в окружении НАТО и ЦРУ.

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону демонстрирует связь Кремля с Республиканской партией Дональда Трампа.

Как пишет The Washington Post, этот материал должен был стать большой победой для Карлсона и Путина. Для российского президента это был шанс оправдать свое вторжение в Украину, а для журналиста - повысить свою релевантность после увольнения с телеканала и продвигать свою новую медиакомпанию.

Отмечается, что российский лидер будет пытаться использовать это интервью, чтобы изобразить Россию как страну, которая действует в порядке самообороны, в окружении НАТО и ЦРУ. По мнению аналитиков, Путин согласился на интервью, чтобы иметь возможность обратиться к республиканцам перед выборами президента в США.

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"Это может увеличить шансы Дональда Трампа на переизбрание и убедить республиканцев продолжать блокировать военную помощь США Украине", - считают журналисты.

Интервью Путина - что известно

Как сообщал УНИАН, Путин дал интервью экс-журналисту Fox-News Такеру Карлсону, который отличался украинофобными заявлениями и оправдывал российское вторжение в Украину. Разговор затянулся на два часа.

Традиционно Путин выдал свою версию истории Украины и еще немало несовместимых с реальностью заявлений. УНИАН собрал основные тезисы.

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон назвала Карлсона "полезным идиотом". Она не исключает, что Карлсону могут предложить работу в одном из российских изданий, несмотря на то, что там насмехаются над ним.

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