Стоимость программы оценивается более чем в 2,5 миллиарда долларов США.

Индия инициировала программу разработки зенитно-ракетных систем большой дальности (LRSAM) для ВВС Индии (IAF) с целью укрепления ее возможностей противовоздушной обороны, сообщил представитель индийской государственной организации оборонных исследований и разработок (DRDO).

По словам чиновника, программа LRSAM, получившая название Project Kusha, находится "на начальной стадии разработки", пишет Janes.

Система LRSAM будет спроектирована и разработана DRDO. Она предназначена для обнаружения и нейтрализации воздушных угроз, таких как истребители-невидимки, самолеты, баллистические и крылатые ракеты, высокоточные боеприпасы и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на дальностях почти 350 км, добавил чиновник.

Видео дня

Министерство обороны Индии одобрило пять единиц систем LRSAM – с возможностями, аналогичными российским самоходным ЗРК С-400 "Триумф" – для ВВС Индии, говорится в недавней вырезке из газетного номера DRDO.

По данным индийской государственной телекомпании, стоимость программы оценивается более чем в 2,5 миллиарда долларов США, и она направлена на создание трехуровневой системы ПВО с ракетами-перехватчиками, способными поражать на расстоянии 150, 250 и 350 км. ВВС намерены развернуть систему в эксплуатацию к 2028–2029 годам.

Недавно DRDO в сотрудничестве с Israel Aerospace Industries (IAI), Rafael Advanced Defense Systems и несколькими местными компаниями разработала зенитную ракету средней дальности (MRSAM), отечественный вариант израильской ЗРК Barak-8. MRSAM, уже принятый на вооружение и развернутый в индийской армии, военно-воздушных силах и военно-морском флоте, может перехватывать несколько целей на расстоянии до 70 км.

Возможность покупки Индией комплексов С-400

В 2019 Россия начала производство систем С-400 для Вооруженных сил Индии. В целом, согласно контракту, индийская сторона должна была заплатить 5,43 миллиарда долларов за российские ракеты.

В результате Россия из-за войны в Украине сорвала контракт на поставку Индии систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф" и запчастей для российских боевых самолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: