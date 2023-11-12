Индия, похоже, намерена отказаться от российского оружия настолько, насколько это возможно.

Индия окончательно списала противолодочные самолеты Ил-38SD советского производства, которые стояли на вооружении индийской морской авиации около полувека. Примечательным здесь является тот факт, что им на замену Индия приобрела американские самолеты, пишет Defense Express.

Издание отмечает, что Индия имела на вооружении пять Ил-38, которые были приобретены в СССР в 1978-1983 годах. В 2000-х годах эти машины прошли полную модернизацию в России и получили дополнительный индекс SD, что расшифровывается как Sea Dragon ("Морской дракон").

Свои Ил-38 Индия использовала в первую очередь для патрулирования прибрежных зон и обнаружения иностранных субмарин в Индийском океане.

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Интересно, что Индия пыталась приобрести больше Ил-38, но СССР отклонил запрос из-за дефицитности этих машин и предложил альтернативу - восемь патрульных Ту-142. На практике эти машины оказались хуже Ил-38, поэтому их списали еще в 2017 году - после 29 лет эксплуатации.

Постепенную замену старых советских самолетов Индия начала еще в 2013 году. Но это были не новые российские разработки, а уже американские самолеты P-8I Poseidon.

"Здесь имеется в целом интересный пример, когда Индия начала отказываться от отдельных образцов российского оружия еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину", – отмечает Defense Express.

Индия отказывается от российского оружия

Как писал УНИАН, Индия намерена постепенно сократить свою зависимость от российского оружия, но этот процесс займет несколько десятилетий. После срыва ряда поставок из-за российского вторжения в Украину, Индия решила начать воплощать давние планы по развитию собственной оборонной промышленности.

Так, недавно стало известно, что Индия запускает разработку собственной зенитно-ракетной системы большой дальности. Сейчас проект Kusha находится на начальной стадии разработки. Предполагается создать систему, которая будет способна обнаруживать и нейтрализовывать воздушные угрозы всех типов – самолеты, баллистические и крылатые ракеты, высокоточные боеприпасы и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на дальностях почти 350 км.

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