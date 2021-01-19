Когда Трамп приземлится в штате Флорида, он уже не будет президентом страны.

Победитель выборов Джо Байден официально станет президентом США завтра. И его предшественник Дональд Трамп не планирует идти на церемонию инаугурации. Вместо этого он покинет Вашингтон рано утром.

Об этом пишет CNN. Желая в последний раз почувствовать вкус президенства, Трамп хочет в последний раз использовать "борт номер один", чтобы улететь в Палм-Бич, штат Флорида. Самолет отправится с базы ВВС "Эндрюс" в среду утром. Трамп прибудет на курорт, когда Байден уже станет 46-м президентом США.

Читайте такжеNewsweek: Европейцы рады Байдену, но не станут на его сторону против РоссииКак сообщает CNN, Трамп сказал людям из своего окружения, что ему не хочет покидать Вашингтон уже в роли обычного гражданина, а не президента. К тому же, ему не хочется просить Байдена разрешения использовать президентский самолет. Вместе с тем, Байдены точно увидят, как Трампы выезжают из Белого дома. Потому что перед днем инаугурации они переночуют в гостевом доме президента "Блэр-хаус", расположенном через дорогу. Использовать его семье следующего президента США предложил Госдепартамент, а не Трампы, которые отказались контактировать со своими приемниками.

Выселение Дональда и Мелании Трамп из Белого дома пройдет спокойно. Потому что, учитывая все меры безопасности в Вашингтоне, собрать большую толпу сторонников будет невозможно. Когда Трамп прибудет на военную базу "Эндрюс", там состоятся "проводы" в военном стиле, на которые придет целая толпа поклонников.

Читайте такжеРашагейт: в США рассекретят документы о связях Трампа с РоссиейПо словам неназванного чиновника, церемония будет похожа на отъезд президента США с государственным визитом. Впрочем, будут и определенные пышные элементы. Гвардия будет одета в специальную парадную форму. Будет привлечен военный оркестр. А военные произведут 21 салютный выстрел.

Посадят ли Трампа за решетку?

О том, что Трамп может сесть за решетку, когда уже не будет президентом, писало издание TIME. Журнал тоже перечислял целый ряд нарушений, которые могут вылиться в уголовные дела против 45-го президента США. Однако, вопрос, допустить ли такое преследование, будет одним из самых больших вызовов для администрации Байдена.

В свою очередь, издание New York Times писало, что осуждение Трампа-плохая идея. Есть причины полагать, что многие дела против него будет трудно довести до конца. Но сам процесс сделает из него "мученика". Трамп так сможет отобрать внимание американцев у своего преемника и подготовить свое возвращение.

Издание же Politico писало, что 45-й президент США точно не станет еще и 47-м. И для этого существует три веские причины. Хотя бы потому, что в Республиканской партии хватает энергичных и амбициозных политиков. И верность Трампа быстро испарится.

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Перевод: Лесь Дымань