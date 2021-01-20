Президент призвал американцев объединиться, чтобы преодолеть чрезвычайные проблемы, с которыми сталкивается нация.

Президент США Джо Байден после принятия присяги заявил о важности объединения страны.

"Сегодня, в этот январский день, вся моя душа находится в том, чтобы объединить Америку, объединить наш народ, объединить нашу нацию", - сказал он.

Президент призвал американцев объединиться, чтобы преодолеть чрезвычайные проблемы, с которыми сталкивается нация, - идея, которую он часто упоминал в ходе предвыборной кампании.

"Чтобы преодолеть эти проблемы, восстановить душу и обеспечить будущее Америки, требуется гораздо больше, чем слова, и требуется самое неуловимое из всех вещей в демократии - единство", - сказал Байден.

"Объединяемся для борьбы с врагами, с которыми мы сталкиваемся. Гнев, негодование и ненависть, экстремизм, беззаконие, насилие, болезни, безработица и безнадежность. С единством мы можем делать великие дела, важные дела", - добавил он.

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В своей инаугурационной речи президент Джо Байден признал времена разногласий в истории США, но заверил, что единство всегда побеждает.

"Я знаю, что силы, разделяющие нас, глубоки и реальны. Но я также знаю, что они не новы. Наша история - это постоянная борьба между американским идеалом, согласно которому мы все созданы равными, и суровой уродливой реальностью, такой как расизм, нативизм, страх, демонизация, которые давно разъединили нас", - сказал Байден.

Инаугурация президента США: что известно

Сегодня, 20 января, состоялась инаугурация президента США - Джо Байден в Вашингтоне принес присягу и начал исполнять обязанности президента.

Присягу также приняла вице-президент США Камала Харрис. Она стала первой женщиной и первой американкой африканского, ямайского и южноазиатского происхождения в этой должности.

Действующий президент США Дональд Трамп, который сегодня завершил выполнять свои полномочия, попрощался с Белым домом и покинул Вашингтон до начала церемонии инаугурации.

Таким образом, он не встречал Джо Байдена в Белом доме перед официальной церемонией инаугурации. Трамп вместе со своей женой Меланией отправился в курортный городок Палм-Бич (штат Флорида) и пропустит инаугурацию 46-го президента США Джо Байдена в Вашингтоне.

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Автор: Александр Топчий