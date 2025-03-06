США провели прямые переговоры с ХАМАС об освобождении заложников.

Президент США Дональд Трамп потребовал от боевиков группировки ХАМАС немедленно освободить всех израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, а также призвал руководство группировки покинуть территорию анклава.

"Освободите всех заложников сейчас, а не потом, и немедленно верните все тела убитых вами людей, иначе вам конец. […] Ни один член ХАМАС не будет в безопасности, пока вы не сделаете то, что я скажу", - написал он в своей соцсети Truth Social.

По его словам, "это последнее предупреждение".

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"Что касается руководства [ХАМАС], то сейчас самое время покинуть Газу, пока у вас еще есть шанс. Также обращаюсь к жителям Газы: вас ждет прекрасное будущее, но не в том случае, если вы будете удерживать заложников", - добавил он.

Ранее Axios сообщало, что США провели прямые переговоры с ХАМАС об освобождении заложников. Издание назвало их "беспрецедентными".

По словам двух источников издания, переговоры проходили в Дохе "в последние недели". Они были сосредоточены на освобождении американских заложников, однако касались освобождения и остальных заложников, а также достижению "долгосрочного перемирия".

Axios называет эти переговоры "беспрецедентными", так как США раньше не сотрудничали напрямую с ХАМАС, который еще в 1997 году был объявлен Вашингтоном террористической группировкой.

США не согласовывали с Израилем свои переговоры с ХАМАС. По информации Axios, Израиль узнал о них "по другим каналам".

Ситуация в секторе Газа

Правительство Израиля решило закрыть пограничные переходы с сектором Газа и прекратить ввоз гуманитарной помощи из-за отказа ХАМАС придерживаться плана США по временному прекращению огня. Решение было принято после того, как ХАМАС отказался продолжить первую фазу соглашения об освобождении заложников.

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