Сейчас страница уже удалена.

На сайте Госдепартамента США появилась надпись об истечении полномочий президента США Дональда Трампа.

Читайте также"Подстрекал к мятежу": в Конгрессе США начали процесс импичмента Трампа (видео)В биографии политика появилась приписка, что срок его полномочий закончился 11 января в 19:40.

Как пишет 5-tv.ru, пользователи сети отмечают, что на момент публикации заявления в США было около 15:00.

Позднее они заметили, что время на страничке Госдепа постоянно меняется.

Американский политолог Джим Джатрас заявил, что сообщение об отставке Трампа выглядит крайне неправдоподобно.

«Это попросту какая-то бессмыслица. Это не выглядит, как что-то реальное. Может быть, кто-то взломал вебсайт. Это может быть чья-то провокация. Но если это так, то чья и с какой целью - абсолютно непонятно. В этом нет никакого смысла», - сказал он.

Сейчас страница удалена. BuzzFeed News пишет, что вице-президент США Майк Пенс уже поручил провести внутреннее расследование.

Подготовка к импичменту Трампа: что известно

Группа законодателей от Демократической партии намерена вынести на рассмотрение нижней палаты статьи для импичмента в отношении Трампа, обвинив его в «подстрекательстве к мятежу» в связи со штурмом Капитолия в среду, 6 января.

Спикер Палаты представителей Конгресса демократка Нэнси Пелоси 8 января дала указание комитету по регламенту быть готовым к началу импичмента Трампа. Срок его полномочий истекает 20 января.

Пелоси и ее команда рассматривают вариант проведения быстрого процесса импичмента. Она прямолинейно предупредила, что Палата представителей отправит Трампа в отставку за «подстрекательские действия» с целью поощрения беспорядков у здания Капитолия. В то же время начало процесса импичмента не означает, что Конгресс сможет отстранить Трампа от власти.

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Автор: УНИАН