Специальный представитель КНР по урегулированию российско-украинской войны Ли Хуэй завершает рабочий визит в РФ, Польшу и Украину. По результатам встреч, которые проходили во время этого визита, можно сделать вывод, что отношение Китая к войне РФ против Украины никоим образом не изменилось. Каких-то новых или обновленных видений китайские власти официально не озвучивали. То есть все остается в рамках того подхода, который был очерчен ранее. Речь, в частности, о решении проблемных вопросов путем переговоров, учета "законных интересов безопасности" РФ и так далее.

Почему очередная поездка спецпредставителя Ли Хуэя происходит сейчас? Здесь надо вспомнить, что Китай некоторое время не очень охотно поднимал вопрос об украинской проблематике.

Даже когда сообщал об итогах переговоров китайских официальных лиц с западными чиновниками. Поэтому, возможно, сейчас КНР решил по-новому зафиксировать свою позицию как государства, стремящегося к миру.

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Однако следует понимать, что это никоим образом не приведет к каким-то изменениям. Мы видим, что перед визитом в Украину, спецпредставитель Китая посетил Россию и Польшу. В заявлении по итогам встречи Ли Хуэя в РФ, указана необходимость учета "законных интересов безопасности РФ". Варшава же изложила ему позицию, очень близкую к украинской, но от Ли Хуэя МИД Польши услышал ровно то же, что неоднократно слышали и мы. То есть, вряд ли Китай отойдет от своего видения и внезапно решит, что нужно начинать давить на Россию

Скорее, этот визит больше имеет имиджевое значение. Это попытка напомнить миру, что Китай является мощным государством, которое пытается что-то сделать для завершения войны.

Однако, учитывая, что подходы не изменились, не стоит переоценивать эти стремления.

Конечно, Китай выдвигает предложение о проведении международной конференции с участием Украины и РФ. Но, опять-таки, это не меняет первоначальной позиции КНР и больше похоже на дипломатический маневр со стороны Пекина. То есть, такая конференция может в конце концов выглядеть наподобие заседаний Совбеза ООН, на которых РФ продолжает гнуть свою линию, а Украина озвучивает свою. Простыми словами, Китай предлагает переговоры ради переговоров.

Сейчас складывается впечатление, что для КНР Украина четко оформилась как часть мира под лидерством США. Таким образом, мы стали заложниками глобального китайско-американского противостояния, и сдвига китайской позиции в нашу пользу ожидать не стоит.

Еще один момент - Ли Хуэй встречался отдельно с представителями Офиса Президента, МИД, и, самое интересное - с первым вице-премьером Свириденко, это может свидетельствовать о том, что обсуждался не только поиск формулы мира, но и вопросы, связанные с деятельностью китайских компаний. Напомню, отдельные китайские компании Украина включила в список спонсоров войны. И это политический момент, который Китаю не нравится. Поэтому, можно предположить, что Ли Хуэй пытался обсудить этот чувствительный для Пекина вопрос.

Однако, повторюсь, это дипломатическое турне будет иметь больше символических эффектов и последствий, чем реальных.

Владимир Воля, политический эксперт