Пока не понятно, это чья-то провокация или Маск действительно решил посетить столицу страны-агрессора.

Скандальный американский миллиардер Илон Маск планирует принять участие в российской конференции на тему искусственного интеллекта, которая состоится уже в этом месяце в Москве. Об этом сообщает издание EU Reporter со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Маск должен выступить в роли спикера на конференции AI Journey 2023, которая должна собрать исследователей из "Индии, Китая и других стран". Участие Илона Маска в этом мероприятии издание связывает с недавним анонсом его собственной нейросети Grok, которая должна составить конкуренцию ChatGPT.

"Grok - это искусственный интеллект, созданный по образцу "Путеводителя автостопщика по галактике", предназначенный для ответа практически на все, и, что гораздо сложнее, даже для того, чтобы подсказать, какие вопросы задать! Grok создан для того, чтобы отвечать на вопросы с долей остроумия и имеет бунтарскую жилку, поэтому, пожалуйста, не используйте его, если вы ненавидите юмор!" - говорится на странице нейросети в Твиттере.

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На момент публикации этой новости официальных подтверждений, или опровержений участия Маска в московской конференции, которая состоится 22-24 ноября, нет ни от самого миллиардера, ни от организаторов мероприятия.

Обновлено в 20.18. Оргкомитет конференции AI Journey заявил в комментарии российскому изданию "РИА Новости", что участие Илона Маска в мероприятии не планировалось, но, если он захочет, организаторы будут рады его там видеть.

Илон Маск и Россия

Как писал УНИАН, Илон Маск хорошо известен своей эксцентричностью, что часто выходит за рамки приемлемого. Например, в октябре он опубликовал на своей странице в Твиттер карикатуру на Владимира Зеленского, которая высмеивала попытки украинского президента получить западную помощь в войне против России.

А на днях миллиардер заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте. При этом он посочувствовал российским солдатам, которые, по его мнению, против воли оказались на фронте и якобы не имеют ненависти к украинцам.

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