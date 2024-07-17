Маск является сторонником американских консерваторов и не в восторге от леволиберальных законов Калифорнии.

Миллиардер Илон Маск, который недавно стал отцом уже в двенадцатый раз, анонсировал планы по переносу штаб-квартир своих компаний SpaceX и X (бывший Twitter) из Калифорнии в Техас. Все якобы из-за нового гендерного закона в Калифорнии.

Как сообщает BBC, новый региональный закон запрещает школьному персоналу сообщать кому-либо, включая родителей, информацию о гендерной идентичности ребенка. По словам представителя губернатора Калифорнии, закон обеспечивает "безопасность детей, одновременно защищая важную роль родителей".

Вопрос о том, что школы должны рассказывать родителям о гендерной идентичности их детей, стал важной темой дебатов в США. Сторонники ЛГБТК говорят, что ученики имеют право на частную жизнь, но другие утверждают, что родители имеют право знать, что происходит с их детьми.

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Новый закон Калифорнии Илон Маск назвал "последней каплей". У миллиардера есть дочь-трансгендер Вивиан (рожденная как мальчик по имени Ксавье), и ранее миллиардер заявлял, что "поддерживает транссексуалов", но при этом он критиковал терминологию, используемую для обозначения таких людей, называя ее "эстетическим кошмаром".

Сама Вивиан разорвала отношения с отцом и даже обратилась в суд в 2022 году, чтобы юридически разорвать все юридически-правовые связи с Илоном.

Хотя Маск заявляет о переносе штаб-квартир SpaceX и X в Техас из-за гендерного закона, настоящая причина может быть чисто прагматической. Техас отличается от других штатов одной из самых либеральных налоговых систем, в частности отсутствием налога на прибыль. В последние годы свои штаб-квартиры и производственные мощности туда перенесли многие крупные корпорации. Сам Маск перевел в Техас штаб-квартиру Tesla еще в 2021 году. Там же находится основной космодром SpaceX.

Другие новости об Илоне Маске

Как писал УНИАН, Илон Маск заявил, что планирует выделять около 45 миллионов долларов в месяц новому суперкомитету политических действий, который поддерживает предвыборную кампанию Дональда Трампа. В общем Маск активно поддерживает Трампа уже длительное время.

Также мы рассказывали, что Илона Маска обвиняют в сексуальных домогательствах в отношении работниц SpaceX. В то же время в компании отрицают такие обвинения.

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