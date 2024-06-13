В то же время в компании отрицают такие обвинения.

Инженеры, которые были уволены из компании SpaceX, подали иск против Илона Маска в суд штата Калифорния, в котором обвинили его в сексуальных домогательствах и мести, пишет Bloomberg.

"Маск сознательно и целенаправленно создал нежелательную враждебную рабочую среду, основанную на его поведении, когда он показывал на рабочем месте непристойные сексуальные фотографии, мемы и комментарии, которые унижали женщин и/или ЛГБТК+ сообщество", - сообщили восемь бывших сотрудниц, которые также подали иск против компании в Трудовую палату США в среду.

По их словам, некоторые из них подверглись оскорбительным комментариям от других коллег, которые "имитировали посты Маска" из Twitter и "создали дико некомфортную враждебную рабочую среду".

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Однако после того, как миллиардер публично высмеял обвинения в неправомерном поведении, работники написали в 2022 году открытое письмо, в котором выразили обеспокоенность относительно его поведения и культуры компании, после чего они были уволены.

Работники рассказали в своем заявлении, что Маск лично принял решение об их увольнении из-за таких обвинений. Однако когда сотрудник отдела кадров предложил сначала провести расследование, Маск ответил: "Мне все равно - увольняйте их", говорится в жалобе.

В то же время газета The Wall Street Journal заявила об обвинениях в том, что Маск домогался к сотрудницам SpaceX, в том числе и к бывшей стажерке, с которой у него были сексуальные отношения. На такую информацию отреагировала президент компании Гвинн Шотвелл. По ее словам, газета подает "неправду, неправильные характеристики и ревизионистскую историю", и добавила, что "Илон - один из лучших людей, которых я знаю".

В издании напомнили, что ранее уволенные работники подавали некоторые из своих исков в Департамент гражданских прав Калифорнии. Уже на этой неделе ведомство выдало им письма о "праве подавать в суд", которые открывают путь для подачи иска.

"Мы должны использовать все возможные пути для дальнейшего продвижения наших требований, даже если Илон не сможет их выполнить. Даже Илон, со всем его богатством и властью, не избежит ответственности, не так ли?", - подчеркнул истец Том Молин, который работал над программой Dragon компании SpaceX.

Илон Маск - последние новости

Как писал УНИАН, миллиардер Илон Маск может уйти из компании Tesla, если ему не выплатят зарплату в размере 56 млрд долларов. Из-за этого глава правления Tesla Робин Денхолм призвала акционеров компании одобрить масштабный компенсационный пакет, чтобы не потерять своего гендиректора.

"Илон - не типичный руководитель, а Tesla - не типичная компания. Следовательно, типичный способ, которым компании вознаграждают ключевых руководителей, не принесет результатов для Tesla. Мотивация таких людей, как Илон, требует чего-то другого", - отметила она.

Также сообщалось, что Илон Маск уволил всех работников, которые занимались производством зарядных станций для Tesla. Причина этого - автопроизводитель продолжает реструктуризацию на фоне резкого спада на рынке электромобилей.

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