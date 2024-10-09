Скандальный миллиардер с недавних пор начал активно поддерживать республиканского кандидата.

Американский миллиардер Илон Маск боится оказаться в тюрьме, если Дональд Трамп, которого он активно поддерживает, проиграет на президентских выборах. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Если он проиграет - мне конец. Как думаете, насколько длительным будет мое тюремное заключение? Как думаете, я увижу своих детей?" - сказал Маск.

Он не уточнил, что именно он такого натворил, что без прямого вмешательства президента США он может оказаться в тюрьме. Вместе с тем миллиардер озвучил сомнительный тезис о том, что в случае поражения Трампа на выборах в этом году это будут последние выборы с реальной конкуренцией между республиканцами и демократами, потому что дальше якобы наступит эра "однопартийного правления" демократов.

Видео дня

"Я считаю, что если Трамп не выиграет эти выборы, это будут последние выборы. По моему прогнозу, если демократическая администрация будет еще четыре года, они легализуют столько нелегалов, что на следующих выборах не будет колеблющихся штатов", - прогнозирует он.

Что такое "колеблющиеся штаты"

"Колеблющиеся штаты" (англ. swing states или battleground states) - это штаты США, где во время президентских выборов нет стабильной поддержки одной из партий. В то время как большинство штатов десятилетиями голосуют за кандидата либо от демократов, либо от республиканцев, избиратели колеблющихся штатов могут менять свою политическую ориентацию от выборов к выборам. В таких штатах результаты голосования непредсказуемы, и победа может склониться в пользу любого кандидата.

Поскольку результаты голосования в остальных штатах определены заранее, победа кандидата в президенты США обычно решается именно тем, за кого проголосуют колеблющиеся штаты. Именно поэтому во время выборов кандидаты ведут агитацию почти исключительно в колеблющихся штатах, ведь "свои" штаты и так гарантированно проголосуют за этого кандидата, а "чужие" штаты гарантированно проголосуют за оппонента.

На выборах 2024 года к перечню колеблющихся штатов относят Аризону, Джорджию, Мичиган, Неваду, Северную Каролину, Пенсильванию, Висконсин.

Вас также могут заинтересовать новости: