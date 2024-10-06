Это первая публичная поддержка предвыборной кампании Трампа со стороны миллиардера.

Миллиардер Илон Маск публично поддержал кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на предвыборном митинге в Батлере, штмт Пенсильвания, в субботу, 5 октября.

Как пишет Associated Press, Маск на мероприятии заявил, что Трамп - единственный, кто способен "сохранить демократию в США". Он также предупредил, что это могут быть "последние выборы", если Трамп не победит. Во время мероприятия Маск был в черной кепке с лозунгом Трампа "Сделаем Америку снова великой (Make America Great Again, MAGA)", подчеркивая серьезность своих слов.

"Как видите, я не просто MAGA - я темный MAGA", - пошутил он, прыгая на сцене и махая руками.

Это выступление стало первым участием Маска в предвыборном митинге Трампа, демонстрируя их усиленное сотрудничество на финальном этапе избирательной кампании. Трамп также пообещал назначить Маска председателем правительственной комиссии по эффективности в случае своего возвращения в Белый дом.

Сам Трамп на митинге стоял в окружении бронированного стекла. Накануне во время такого митинга в него стреляли.

Илон Маск и американская политика

Как писал УНИАН, в августе бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах планирует дать должность в своей администрации Илону Маску.

В сентябре, после теледебатов между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, Илон Маск признал, что выступление Харрис было лучше, но выразил убеждение, что Трамп все равно будет лучшим президентом.

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