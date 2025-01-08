Он призвал действующую американскую администрацию принять срочные меры, "чтобы защитить Америку от Илона Маска".

Биограф американского миллиардера Илона Маска Сет Абрамсон заявил, что владелец компании Space X глубоко болен и может сойти с ума.

"Я небезосновательно считаю, что Илон Маск может сойти с ума. Я биограф Маска, который отслеживал его поведение в Интернете в течение последних двух лет, и, учитывая, что он признал наличие психических заболеваний, употребление тяжелых наркотиков и сильного стресса, теперь есть основания опасаться, что он глубоко болен", – написал он в соцсети Х.

По словам Абрамсона, если бы Маск не владел многими важными для цивилизации отраслями, ситуация не вызвала бы беспокойства. Но "тот факт, что он является следующим президентом, означает, что его безумие и растущее подстрекательство к насилию ставят под угрозу всех нас".

Видео дня

Он также призвал действующую американскую администрацию принять срочные меры, "чтобы защитить Америку от Илона Маска". В частности, он предлагает разорвать все контракты с миллиардером, подать иски на блокировку его инициативы DOGE, а также начать новые расследования.

"Если не будет принято никаких мер – а я подозреваю, что никаких мер не будет принято – то, что этот человек в своем растущем безумии сделает с Америкой на посту президента в ближайшие годы, ляжет на головы не только его самого и тех, кто его поддерживает или дает ему возможность, но и тех, кто проигнорировал неотложные, обоснованные предупреждения, подобные этому", – заявил Абрамсон.

Стоит отметить, что Дональд Трамп уже жалуется на постоянное присутствие миллиардера рядом своему окружению, о чем заявила журналистка New York Times Мэгги Габерман. Маск уже вмешался в политические баталии, хотя Трамп еще не вступил в должность, а демократы даже начали называть его "президентом Маском".

Илон Маск – последние новости

Уже несколько стран Европы заявили о том, что американский миллиардер Илон Маск пытается вмешиваться в их внутриполитические процессы. В частности, в Германии его обвинили в попытке вмешаться в выборы после того как Маск призвал поддержать партию AfD.

Вскоре после этого Маск предложил "освободить народ Британии от их тиранического правительства". Кроме того, Маск хочет отправить в тюрьму британского премьера Кира Стармера.

В Британии высокопоставленные политики из трех крупнейших партий призвали союзников Трампа "переосмыслить" вмешательство Маска в политический процесс в США.

Вас также могут заинтересовать новости: