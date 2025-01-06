Макрон раскритиковал Илона Маска за вмешательство в европейскую политику

Макрон заявил, что Маск поддерживает новое международное реакционное движение.

Европейские лидеры продолжают критиковать миллиардера Илона Маска за вмешательство в политику стран ЕС. В этот раз в адрес главы SpaceX и Tesla высказался президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Politico.

"Кто мог себе представить десять лет назад, если бы нам сказали, что владелец одной из крупнейших социальных сетей в мире поддержит новое международное реакционное движение и напрямую вмешается в выборы, в том числе в Германии", - сказал он во время своего выступления в Елисейском дворце.

В издании напомнили, что ранее Маска критиковал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. В понедельник, 6 декабря, он заявил, что его тревожит тот факт, что человек с таким влиянием может быть настолько вовлечен в политику других стран.

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Отмечается, что у Макрона и Маска сложились довольно теплые отношения. Миллиардер присоединился к новоизбранному президенту США Дональду Трампу на открытии Собора Парижской Богоматери в декабре 2024 года, а на прошлой неделе пожертвовал 100 терминалов Starlink пострадавшей от циклона французской территории Майотта.

Помимо этого Маск приглашал Маска и Трампа в Париж на саммит по искусственному интеллекту, который состоится в феврале. Кроме того, президент Франции неоднократно говорил о том, что хочет сотрудничать с новой администрацией США.

Почему Маска критикуют в Европе

Напомним, что миллиардер Илон Маск с декабря 2024 года стал активно следить за политикой Германии. В частности, он выразил свою поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Помимо этого Маск поддерживал премьер-министра Италии Джорджию Мелони и лидера британской партии Reform UK Найджела Фараджа. После этого член Парламента Великобритании даже похвастался, что миллиардер "стоит за ним".

Французский политик, экс-еврокомиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон обратил внимание на действия Маска. Он заявил, что глава Tesla и SpaceX открыто вмешивается в немецкие выборы. Тем не менее миллиардер отрицает это.

В январе 2025 года Маск предложил США "освободить народ Британии от их тиранического правительства". Также он заявил, что хочет отправить в тюрьму британского премьера Кира Стармера.

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