Ранее эксперты выразили опасение, что такое решение может отбросить соцсеть на годы назад.

Во время своего вчерашнего визита в офис Twitter Илон Маск опроверг намерения сократить три четверти сотрудников после того, как получит управление компанией. Ожидается, что сделка по приобретению твиттера будет закрыта уже завтра.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

На прошлой неделе о планах сократить штат Twitter писала газета The Washington Post. В публикации говорилось, что Маск напрямую сообщил сотрудникам офиса компании в Сан-Франциск о будущем сокращении штата с 7,5 тыс. до 2 тыс, оставив лишь костяк команды.

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Несмотря на это заявление, по-прежнему ожидается, что миллиардер сократит штат в ходе поглощения, что вызывает беспокойство среди сотрудников Twitter. Эксперты отмечают, что такое решение может отбросить популярный микроблог на годы назад.

В то же время аналитики уверены, что возможные сокращения будут означать, по крайней мере, предварительное увеличение свободного денежного потока и прибыльности, что будет привлекательно для инвесторов, желающих принять участие в сделке.

Покупка Илоном Маском Twitter:

9 июля стало известно о том, что основатель SpaceX, миллиардер Илон Маск расторг соглашение о приобретении социальной сети Twitter. Стоимость сделки должна была составить $44 млрд.

Компания почти сразу подала на него в суд, чтобы оспорить решение Маска об отказе от покупки соцсети. Судебный процесс был назначен на 17−21 октября, но за две недели до начала слушаний Маск заявил, что все-таки готов купить соцсеть за $44 млрд.

У Маска есть время до пятницы, 28 октября, чтобы окончально закрыть сделку с Twitter. В противном случае дата судебного разбирательства будет назначена на ноябрь.

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