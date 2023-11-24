Американский миллиардер планирует наведаться на Землю Обетованную уже на следующей неделе.

Американский миллиардер Илон Маск, который встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Калифорнии за несколько недель до начала войны в секторе Газа, собирается приехать в Израиль, чтобы бороться с обвинениями в антисемитизме. Об этом пишет The Times of Israel. Ожидается, что Маск посетит Израиль на следующей неделе.

По информации издания, Маск планирует встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом, а также посетить приграничные поселения в Газе, которые пострадали от разрушительного нападения террористической группировки ХАМАС.

Как известно, в сентябре Маск и Нетаньяху провели живую дискуссию на заводе Tesla во Фремонте, Калифорния, во время которой был поднят ряд вопросов, включая антисемитизм в социальных сетях и его последствия для свободы слова, иранскую угрозу и последствия внедрения искусственного интеллекта.

Видео дня

Визит состоялся на фоне обвинений Маска в поддержке антисемитских сообщений на платформе. В то же время контент его соцсети X подвергается повышенному вниманию на фоне войны между Израилем и ХАМАС, которая началась 7 октября, когда террористическая группировка совершила разрушительную атаку, в результате которой погибло более 1200 человек.

На фоне разногласий Маск объявил, что X "пожертвует все доходы от рекламы и подписок, связанных с войной в Газе, больницам в Израиле" и гуманитарной организации, действующей в секторе Газа. В ответах на свой собственный твит он, похоже, не был уверен, как ему можно направить деньги группе, не перенаправив их случайно в ХАМАС.

На прошлой неделе, отвечая на вопрос пользователя, который спросил, будет ли он блокировать учетные записи, поддерживающие атаку ХАМАС, Маск сказал, что пользователи X, использующие термины "деколонизация", "от реки до моря" и другие подобные эвфемизмы, неизбежно подразумевают геноцид.

"Явные призывы к крайнему насилию противоречат нашим условиям обслуживания и приведут к блокировке", - написал Маск в соцсети X.

Правда, уже в этом месяце он вызвал возмущение своими собственными сообщениями в ответ пользователю, который обвинил евреев в ненависти к "белым людям" и в безразличии к антисемитизму. "Вы сказали настоящую правду", - написал Маск.

Антисемитский скандал вокруг Илона Маска

Илон Маск публично поддержал комментарий о том, что еврейские общины "разжигают ненависть к белым людям". Он написал автору сообщение: "На самом деле ты сказал правду".

Впоследствии он снова попал в антисемитский скандал, обвинив еврейских активистов в нападках на его бизнес. В частности, Маск считает, что Антидефамационная Лига (организация, борющаяся против антисемитизма) оказывает давление на рекламодателей, что привело к падению доходов его соцсети.

После этого Европейская комиссия заявила, что больше не будет размещать рекламу на X из-за распространения дезинформации, особенно в отношении войны Израиля и ХАМАС.

Кроме того, крупнейшие компании, в числе которых Apple, Disney, Comcast, Lionsgate и Paramount Global заявили о намерении прекратить покупать рекламу на платформе X. Издание The Washington Post отметило, что именно рост антисемитизма на платформе Х стал причиной ухода из социальной сети большого количества рекламодателей.

В свою очередь Белый дом резко осадил Маска за поддержку антисемитских сообщений, назвав это "неприемлемым" действием, которое ставит под угрозу еврейские общины.

Вас также могут заинтересовать новости: