Инцидент произошел еще 23 сентября, но о нем стало известно только сейчас.

Американские военные перехватили российский военный самолет у берегов Аляски.

Инцидент произошел еще 23 сентября, но о нем стало известно только сейчас, когда командование воздушно-космической обороны Северной Америки обнародовало видео перехвата.

Как рассказали военные, тогда самолеты NORAD провели безопасный перехват российских военных самолетов в зоне ПВО Аляски.

"Поведение одного российского Су-35 было опасным, непрофессиональным и подвергало опасности всех - это было не то, что можно увидеть в профессиональных военно-воздушных силах", - прокомментировали в ВВС США.

Перехват российских самолетов

1 марта немецкие истребители впервые перехватили российские самолеты вблизи территориальных вод Латвии. Как тогда сообщили Военно-воздушные силы страны, истребители вылетели с латвийской военной базы "Лиелварде". Это был первый случай, когда немецкие истребители Eurofighter отправились на такую миссию.

Второй раз такой случай произошел 13 сентября. Тогда немецкие истребители вылетели на перехват российских самолетов над Балтикой. В частности, над Балтийским морем были замечены дальний противолодочный самолет Ту-142 и истребитель Су-30 ВВС РФ. Российские самолеты не сообщили о плане полета и отключили транспондер.

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