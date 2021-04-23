Майя Санду борется за роспуск парламента уже несколько месяцев.

Президент Молдовы Майя Санду созывает заседание Высшего совета безопасности из-за ситуации вокруг Конституционного суда.

Об этом в Facebook сообщил глава администрации президента Андрей Спину.

Читайте такжеРоссийский оппозиционер Навальный прекратил голодовку"Президент Республики Молдова Майя Санду созывает заседание Высшего Совета Безопасности. Заседание состоится сегодня, 23 апреля в 17:00. Тема встречи – риск подрыва конституционного строя в стране. Конституцию надо защищать", - написал он.

Последние политические события в Молдове

Накануне депутаты одобрили проект постановления об "узурпации власти конституционным судом" якобы в пользу политических интересов Майи Санду. Документ поддержали, в частности, "социалисты" партии экс-президента Игоря Додона.

Европейская правда пишет, что после этого парламент проголосовал за отмену указа о назначении по квоте законодательного органа председателем КС Доминики Маноле и назначил на его место Бориса Лупашко. Санду же отказалась прийти на его присягу.

Майя Санду борется за роспуск парламента уже несколько месяцев. Ее позицию поддержал Конституционный суд. В то же время Игорь Додон и его политические союзники пытаются этому помешать. Социалисты хотят отставки Майи Санду и досрочных выборов президента.

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Автор: Яна Ставская