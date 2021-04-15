Звезда американской версии реалити-шоу «Холостяк» Колтон Андервуд совершил каминг-аут, признавшись в гомосексуальности.
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«Я убегал от себя в течение долгого времени, я долгое время ненавидел себя. Я - гей, и я смирился с этим в начале этого года, я прорабатывал это. Следующий шагом стало сообщить об этом людям», - сказал 29-летний Андервуд.
Он добавил, что нервничает из-за каминг-аута, но в то же время чувствует облегчение.
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