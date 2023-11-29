Речь идет о 12 людях - 10 израильтянах и двух граждан Таиланда, среди которых девять женщин и один ребенок.

Боевики ХАМАС освободили очередную группу заложников, захваченных во время нападения на Израиль. Их передали представителям Красного Креста.

Как сообщает ЦАХАЛ, речь идет о 12 освобожденных заложниках, среди которых 10 израильтян и двое граждан Таиланда. После прохождения первоначального медицинского обследования их отправили на вертолетах в больницы Израиля.

"Освобожденные заложники направляются в больницы, где они воссоединятся со своими семьями", - добавили в ЦАХАЛ.

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Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил на своей странице в соцсети X (Twitter), что среди освобожденных - девять женщин и один ребенок.

"Одна из женщин имеет австрийское гражданство, две - гражданство Аргентины, еще одна - гражданство Филиппин", – написал он.

Освобождение израильских заложников из плена - детали

23 ноября Израиль и ХАМАС начали перемирие, частью которого стала договоренность об обмене удерживаемыми лицами. В тот же день была освобождена первая группа из 13 граждан Израиля, 10 граждан Таиланда и 1 гражданина Филиппин. Израиль отпустил 39 палестинцев.

На следующий день, в субботу, произошел второй обмен, по которому на свободе оказались 13 израильтян и 4 тайца. В воскресенье ХАМАС отпустил еще 14 израильтян и трех граждан Таиланда.

27 ноября ХАМАС освободил еще одиннадцать граждан Израиля, которые находились в плену. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

22 ноября Израиль согласился на временное прекращение огня в Секторе Газа в обмен на возвращение 50 заложников ХАМАС. Также они согласились отпустить около 150 палестинцев и пропустить в Газу гуманитарную помощь и топливо.

ЦАХАЛ уже пообещал, что Израиль продолжит операцию в Газе после перемирия.

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