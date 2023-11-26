ЦАХАЛ продолжит боевые действия до полной ликвидации ХАМАСа.

Начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Галеви в своем обращении к войскам объявил, что армия Израиля вернется к борьбе с ХАМАСом "с решимостью", как только прекратится перемирие в Секторе Газа.

"ЦАХАЛ и его солдаты ведут ожесточенную борьбу, чтобы защитить жизнь нашего народа, отстаивая ценности ЦАХАЛа. Мы создали условия для рамок освобождение первой группы детей и матерей-заложников, которое происходит во время этой паузы в боевых действиях", - цитирует Галеви The Times of Israel.

По словам начальника штаба, "когда этот процесс будет завершен, ЦАХАЛ решительно вернется к операциям с целью дальнейшего освобождения заложников и полной ликвидации ХАМАСа".

Видео дня

"Я встречался со многими из вас в конце долгих часов боев как над землей, так и под землей, когда вы сталкивались со сложными проблемами. Во время каждой встречи я видел, как в ваших глазах отражается величие момента, боевой дух и решимость достичь всех целей войны. Я слышал, как вы сказали мне: "мы хотим сражаться, пока не вернем заложников". И мы делаем именно это", - подчеркнул военный.

Соглашение Израиля и ХАМАС об освобождении заложников

Как писал УНИАН, на этой неделе Израиль и ХАМАС договорились о временном перемирии и освобождении заложников. Согласно соглашению, в течение четырех дней боевики поэтапно освободят около 50 гражданских, похищенных во время нападения на Израиль 7 октября. За это Израиль выпустит из тюрем 150 палестинских женщин и подростков, которые были осуждены за терроризм.

24 ноября состоялся первый этап этого обмена. ХАМАС освободил сразу 24 заложника: 13 граждан Израиля, 10 граждан Таиланда и один гражданин Филиппин. Вместо этого Израиль освободил 39 палестинских женщин и подростков.

25 ноября палестинская группировка обвинило Израиль в нарушении договоренностей. Однако уже ночью ХАМАС освободил 13 израильских заложников, а также нескольких иностранцев, которых содержали в Газе.

Вас также могут заинтересовать новости: