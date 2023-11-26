Вчера соглашение об обмене удерживаемыми лицами едва не сорвалось по инициативе ХАМАС.

ХАМАС освободил третью группу заложников, захваченных во время нападения на Израиль 7 октября. На свободе оказались 14 израильтян и трое граждан Таиланда. Отдельно ранее боевики отпустили одного россиянина, пишет Financial Times.

Согласно ранее достигнутым договоренностям, в ответ израильская пенитенциарная служба подготовила к одновременному освобождению из тюрем по меньшей мере 39 палестинцев.

Кроме того, сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с израильскими войсками в Газе.

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"У нас есть три цели этой войны: уничтожить ХАМАС, вернуть всех наших заложников и обеспечить, чтобы Газа снова не стала угрозой для государства Израиль. Я здесь, чтобы сказать: мы будем продолжать до конца - до победы. Нас ничто не остановит", - сказал Нетаньяху.

Сегодня ХАМАС признал гибель своих четырех старших командиров во время израильских авиаударов до начала перемирия. Среди них командир бригады группировки "Северная Газа" Ахмед аль-Гандур и руководитель ракетных сил группировки Айман Сиам.

Ранее израильская сторона заявляла о ликвидации более 50 командиров ХАМАСа разного уровня и "многих тысяч" боевиков.

По данным офиса премьер-министра Израиля, самой молодой заложницей, освобожденной во второй партии в субботу, была трехлетняя Яхель Шохам, а самой старшей была ее бабушка Шошан Харан, 67 лет. В воскресенье утром органы здравоохранения Израиля заявили, что состояние заложников было "хорошим". Только один нуждается в серьезной госпитализации.

Израильские заложники в руках ХАМАС

Как писал УНИАН, считается, что ХАМАС и союзные ему группировки в Газе захватили около 250 заложников во время нападения на Израиль 7 октября. Около 200 израильтян и иностранных граждан до сих пор остаются в плену.

В субботу соглашение о поэтапном освобождении части заложников оказалось под угрозой срыва после того, как ХАМАС обвинил Израиль в нарушении договоренностей. По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Катара Маджеда аль-Ансари, спор был преодолен при посредничестве Катара и Египта. Но это продемонстрировало хрупкость сделки, которая стала первой паузой в боях с начала октября.

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