Звонок запросил глава Минобороны РФ.

23 октября Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Отмечается, что повторный звонок Остина запросил Шойгу.

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"Госсекретарь Остин отверг любой предлог для российской эскалации и подтвердил ценность продолжения общения в условиях незаконной и неоправданной войны России против Украины", - говорится в сообщении.

В Министерстве обороны РФ сообщили только, что главы оборонных ведомств обсудили "ситуацию в Украине".

Как известно, это второй за три дня телефонный разговор между ними.

Переговоры Остина и Шойгу

Как сообщал УНИАН, впервые после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину глава Пентагона Остин переговорил с Шойгу 13 мая.

Тогда он призвал немедленно прекратить огонь и подчеркнул важность сохранения линий связи.

В Минобороны РФ тогда говорили, что главы министерств "обсудили актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине".

Второй разговор состоялся 21 октября. Обе стороны не разглашали его деталей. После этого Остин позвонил своему украинскому коллеге Алексею Резникову и заверил его, что США продолжат помогать Украине.

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