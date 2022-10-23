23 октября Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.
Об этом сообщается на сайте Пентагона.
Отмечается, что повторный звонок Остина запросил Шойгу.
"Госсекретарь Остин отверг любой предлог для российской эскалации и подтвердил ценность продолжения общения в условиях незаконной и неоправданной войны России против Украины", - говорится в сообщении.
В Министерстве обороны РФ сообщили только, что главы оборонных ведомств обсудили "ситуацию в Украине".
Как известно, это второй за три дня телефонный разговор между ними.
Переговоры Остина и Шойгу
Как сообщал УНИАН, впервые после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину глава Пентагона Остин переговорил с Шойгу 13 мая.
Тогда он призвал немедленно прекратить огонь и подчеркнул важность сохранения линий связи.
В Минобороны РФ тогда говорили, что главы министерств "обсудили актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине".
Второй разговор состоялся 21 октября. Обе стороны не разглашали его деталей. После этого Остин позвонил своему украинскому коллеге Алексею Резникову и заверил его, что США продолжат помогать Украине.