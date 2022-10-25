Он не уверен, что Россия готовит "операцию под чужим флагом".

Президент США Джо Байден заявил, что Россия совершит серьезную ошибку, если использует на территории Украины тактическое ядерное оружие.

Об этом пишет CNN.

Заявление прозвучало на фоне обвинений РФ в том, что Украина якобы может использовать "грязную бомбу". Это вызвало опасения, что Россия может заложить основу для такой атаки в качестве предлога для эскалации.

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Байден сказал, что большую часть дня обсуждал этот вопрос.

"Позвольте мне просто сказать, что Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие. Я еще не гарантирую, что это операция под чужим флагом. Мы не знаем. Это было бы серьезной, серьезной ошибкой", - сказал он в ответ на вопрос о намерениях России.

Ранее американские официальные лица заявили, что не видят доказательств того, что Россия сейчас готовится применить "грязную бомбу" на поле боя.

Заявления РФ о "грязной бомбе"

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что глава Минобороны РФ Шойгу обзванивал министров обороны стран-членов НАТО с рассказами о том, что Украина якобы может применить "грязную бомбу".

Речь идет об оружии, которое сочетает в себе радиоактивный материал с обычной взрывчаткой. Его целью является загрязнение территории вокруг зоны взрыва радиоактивным материалом, прежде всего ради осложнения пребывания в этой зоне гражданских лиц.

В Соединенных Штатах Америки, Великобритании и Франции назвали обвинения РФ "прозрачно лживыми".

Министр обороны Украины Алексей Резников пригласил мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ в Украину, чтобы они лично убедились, что Украина не собирается этого делать.

В МАГАТЭ подтвердили, что их инспекторы в ближайшее время посетят два ядерных объекта в Украине.

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