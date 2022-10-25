Президент США Джо Байден заявил, что Россия совершит серьезную ошибку, если использует на территории Украины тактическое ядерное оружие.
Об этом пишет CNN.
Заявление прозвучало на фоне обвинений РФ в том, что Украина якобы может использовать "грязную бомбу". Это вызвало опасения, что Россия может заложить основу для такой атаки в качестве предлога для эскалации.
Байден сказал, что большую часть дня обсуждал этот вопрос.
"Позвольте мне просто сказать, что Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие. Я еще не гарантирую, что это операция под чужим флагом. Мы не знаем. Это было бы серьезной, серьезной ошибкой", - сказал он в ответ на вопрос о намерениях России.
Ранее американские официальные лица заявили, что не видят доказательств того, что Россия сейчас готовится применить "грязную бомбу" на поле боя.
Заявления РФ о "грязной бомбе"
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что глава Минобороны РФ Шойгу обзванивал министров обороны стран-членов НАТО с рассказами о том, что Украина якобы может применить "грязную бомбу".
Речь идет об оружии, которое сочетает в себе радиоактивный материал с обычной взрывчаткой. Его целью является загрязнение территории вокруг зоны взрыва радиоактивным материалом, прежде всего ради осложнения пребывания в этой зоне гражданских лиц.
В Соединенных Штатах Америки, Великобритании и Франции назвали обвинения РФ "прозрачно лживыми".
Министр обороны Украины Алексей Резников пригласил мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ в Украину, чтобы они лично убедились, что Украина не собирается этого делать.
В МАГАТЭ подтвердили, что их инспекторы в ближайшее время посетят два ядерных объекта в Украине.