Путин планирует свое будущее, заявил эксперт.

Теоретически президент Российской Федерации Владимир Путин может применить против Украины тактическое ядерное оружие, но он очень боится.

Военный эксперт Олег Жданов назвал одну из причин, по которой Путин не применит оружие массового поражения.

"На сегодняшний день условия поставлены настолько жестко для РФ, что даже западная разведка оценивает вероятность применения ядерного оружия, как очень низкую. Путин, может быть, и хочет, но он очень боится. Не забывайте, что Путин хочет поучаствовать в строительстве нового мирового порядка. Он не собирается ни в рай, ни в ад", – заявил эксперт.

Жданов назвал Путина "человеком, который планирует свое будущее":

"Вот ему сейчас нужны переговоры, он делает все возможное и невозможное для того, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров. Ему надо прекращение огня, его армия проигрывает. Она сегодня уже не может наступать… Может быть, Путин и хочет, но он не может его (ядерное оружие) применить".

Применит ли Путин ядерное оружие: прогнозы

Ранее в крупнейших спецслужбах Германии заявили о вероятности использования Россией ядерного оружия в Украине, поскольку проигрыш на войне может представлять собой "экзистенциальную угрозу правлению Путина".

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, если РФ применит ядерное оружие, страны, которые не входят в ядерный клуб, постараются получить на вооружение гораздо более простое в содержании и применении радиологическое оружие, в частности "грязную" бомбу.

Олег Жданов заявлял, что на данный момент Запад не видит признаков того, что РФ что-то делает со своими ядерными силами.

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