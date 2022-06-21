Но сначала необходимо решить "территориальные проблемы".

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о намерении страны вступить в Североатлантический альянс после решения территориальных проблем.

Как сообщает "Грузия Онлайн", об этом глава правительства Грузии заявил во время выступления на экономическом форуме в Катаре.

"Наша мотивация – стать членом НАТО. Это зависит от нашей стратегической готовности и терпения. Мы понимаем, что членство в НАТО зависит не только от нашего желания вступить в НАТО, для предоставления Грузии членства между всеми государствами-членами Альянса должен быть достигнут консенсус. Мы не наивные, мы понимаем, что у Грузии есть территориальные проблемы, которые мы должны сначала решить, а потом уже вступать в НАТО. Таково мнение наших европейских друзей и друзей по НАТО", - сказал он.

Политика Грузии, по словам Гарибашвили, заключается в восстановлении территориальной целостности и суверенитета путем мирных переговоров.

"Мы не контактировали с [Москвой] с тех пор, как пришли к власти. У нас не было никаких политических консультаций с 2012 года, существуют только торгово-экономические отношения", — заявил он.

Напомним, два региона Грузии - Абхазия и Южная Осетия - находятся под российской оккупацией.

Вступление Грузии в ЕС: что стоит знать

Как ранее сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. После этого аналогичные заявки подали и Грузия с Молдовой.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с рекомендацией ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

17 июня стало известно, что Европейская комиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить статус кандидата Молдове и Украине, но Грузия еще должна выполнить ряд требований.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что если кому-то членство в ЕС и полагается, то Грузии, а затем уже Украине и Молдове.

21 июня тысячи жителей Тбилиси вышли на митинг в поддержку европейской интеграции Грузии.

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