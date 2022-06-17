Президент ЕК отмечает, что Грузия добилась успеха, однако она должна объединиться на политическом уровне, чтобы разработать четкий путь к структурным реформам.

Европейская комиссия рекомендует Европейскому совету предоставить статус кандидата Молдове, но Грузия еще должна выполнить ряд требований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе.

"Мы рекомендуем Европейской Раде предоставить Молдове европейскую перспективу и статус кандидата с тем пониманием, что страна должна осуществить ряд важных реформ", - подчеркнула президент ЕК.

При этом она сказала, что Грузия разделяет такие же европейские стремления, как Украина и Молдова.

По ее словам, чтобы Грузия добилась успеха, она должна объединиться на политическом уровне, чтобы разработать четкий путь к структурным реформам.

"Именно поэтому мы рекомендуем Европейскому совету предоставить европейскую перспективу и вернуться к оценке того, как Грузия будет отвечать ряду условий до того, как ей будет предоставлен статус кандидата", - сказала фон дер Ляйен.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия рекомендует Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.

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