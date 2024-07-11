Таким образом Беларусь хочет укрепить границу с Украиной.

Беларусь планирует построить на границе с Украиной две новые пограничные заставы. Государственный пограничный комитет страны намерен закупить "инженерные услуги по комплексному управлению строительной деятельностью" для нескольких объектов. Об этом сообщает мониторинговый канал "Беларускі Гаюн"

По информации канала, Беларусь планирует возвести комплекс пограничной заставы в селе Карповка, что в Лоевском районе.

"Застава была образована в сентябре 2017 года, и входит в состав пограничной комендатуры "Лоев" Гомельской пограничной группы. Обеспечивает охрану участка границы с Украиной протяженностью 29,5 км, проходящего по реке Сож. Особенностью заставы было модульное размещение всех объектов заставы. Часть из них расположена на суше, часть - на воде. Так, как административное и жилое здание используют брандвахту (специально оборудованная баржа)", - говорится в сообщении. Видео дня

Кроме того, руководство Беларуси намерено построить комплекс пограничной заставы в селе Свеча, что в Наровлянском районе. По сравнению с предыдущей, застава в Наровлянском районе будет построена с нуля, а также она войдет в состав Мозырского пограничного отряда.

"Выбор Наровлянского района для строительства заставы не является случайным, так как сейчас в районе находится только одна застава Мозырского пограничного отряда - "Наровля". Новая застава в н.п. Свеча станет девятой по счету в структуре отряда. Напомним, что в марте 2024 года на участке Мозырского пограничного отряда состоялось открытие пограничной заставы "Боровое". Ее строительство было профинансировано за счет средств так называемого "Союзного государства"", - отметили в "Беларускі Гаюн".

В канале напомнили, что с 2022 года только в Гомельской области было построено, реконструировано или анонсировано строительство девяти пограничных застав. Также такие работы проводят и в Брестской области.

Кроме того, в 2024 году Госпогранкомитет планирует начать строительство цеха по ремонту техники в Дзержинске, где расположена Группа материально-технического обеспечения органов пограничной службы (воинская часть 1463).

Военная подготовка в Беларуси - последние новости

Как писал УНИАН, Минобороны Беларуси намерено закупить для армии партию FPV-дронов, а именно 16 китайских беспилотных аппаратов Chimera CX10.

"В официальном интернет-магазине компании один БпЛА Chimera CX10 стоит $329,99. Однако МО РБ планирует потратить на закупку ≈ BYN 460 000, или по $8 951 за один беспилотник", - рассказали аналитики канала "Беларускі Гаюн".

В свою очередь начальник Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Павел Муравейко заявил, что его страна может применить ядерное оружие, если суверенитету и независимости страны будет угрожать опасность.

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