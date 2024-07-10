Производитель запрещает использовать их в военных целях.

Министерство обороны Беларуси планирует закупить для армии партию FPV-дронов, их могут использовать для обучения операторов БПЛА.

Об этом сообщает мониторинговый OSINT-проект Беларускі Гаюн. По их данным, до конца года Минобороны хочет купить 16 китайских беспилотных аппаратов Chimera CX10. Дрон развивает скорость до 140 км/ч и несет полезную нагрузку от 1,5 до 2,5 кг. Максимальная высота полета - 6 тысяч метров.

"В официальном интернет-магазине компании один БЛА Chimera CX10 стоит $ 329,99. Однако МО РБ планирует потратить на закупку ≈ BYN 460 000, или по $8 951 за один беспилотник", - отмечают аналитики. Видео дня

Такая разница в цене может указывать либо на то, что Минобороны хочет купить дополнительные комплектующие, либо на коррупцию. Проект напоминает, что этой весной для 927-го центра центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов закупили оборудование для тренажеров пилотирования FPV-дронов.

На сайте производителя беспилотников указывается, что продукцию iFlight можно использовать только в гражданских целях. Запрещено использование, связанное с военными действиями и террористической деятельностью. "Гаюн" отмечает, что дроны будут покупать через посредников.

БПЛА в Беларуси

По данным проекта, в планы Минобороны на этот год входит закупка 13 российских БПЛА Supercam S350, до 10 тактических разведдронов "Беркут-3" и 9 китайских беспилотников EVO MAX 4Т, EVO MAX 4N и Dragonfish Standard.

Ранее сообщалось, что на военном параде в Минске дрон-камикадзе "Герань-2" в составе комплекса "Кочевник" представили как новую беларускую разработку.

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