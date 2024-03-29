Количество таких случаев в последние месяцы резко возросло.

Самолеты, летающие над Балтийским регионом, сообщают о растущем числе пропавших или фальшивых сигналов GPS – и Россия рассматривается как наиболее вероятный виновник происходящего.

Как пишет Politico, помехи, судя по всему, сконцентрированы вокруг российского Калининградского эксклава - ключевого военного района для Москвы. эпизоды глушения сигнала GPS происходят регулярно с начала войны в Украине. Отмечается, что количество таких случаев неуклонно растет с января 2022 года, но в последние месяцы проблема становится серьезнее.

"В течение первых двух месяцев 2024 года EVAIR зафиксировала значительный рост количества сообщений о сбоях в работе GPS. В абсолютных цифрах мы получили 985 отключений GPS по сравнению с 1371 за весь 2023 год", - сообщили в Евроконтроле, добавив, что за первые два месяца этого года инцидентов было почти в семь раз больше, чем за первые два месяца 2023 года.

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В то же время пока регуляторы заявляют, что проблемы с GPS не представляют опасности для полетов.

Считается, что глушить сигналы очень легко, потому что достаточно очень слабого сигнала, чтобы приемник GPS погас, а инструменты, способные глушить сигналы, можно купить в Интернете.

Другой способ, так называемый спуфинг, отображает ложное положение самолета. Он немного сложнее, чем глушение, но при наличии правильных инструментов "достаточно компетентный любитель может сделать это, отмечают авиаэксперты.

О проблемах с глушением GPS сообщали в частности авиакомпания Finnair, многие из рейсов которой идут на юг от Хельсинки через Балтийское море и проходят недалеко от Калининграда, а также латвийская airBaltic.

Российские РЭБ вызывают сбои в работе GPS в Балтии и Польше

Как сообщал ISW, недавно в Польше и Балтийском регионе зафиксировали масштабные сбои в работе систем GPS. Вероятно, это следствие работы в регионе российских систем радиоэлектронной борьбы.

Так, Россия заглушила спутниковый сигнал на самолете, которым министр обороны Великобритании Грант Шаппс возвращался домой из Польши после визита в Украину в марте.

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