Кроме того, оккупанты атакуют Украину дронами-камикадзе.

Российские оккупационные войска подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Их враг применяет во время массированных ракетных ударов по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Отмечается, что был зафиксирован вылет четырех бортов Ту-95МС.

"Николаевский Ванек" добавил, что вражеские самолеты взлетели с аэродрома "Оленья". В районе Энгельса они будут ориентировочно в 02:00 – 03:00.

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"Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 03:10 – 04:10", – говорится в сообщении.

В районе Каспийского моря вражеские самолеты будут около 03:30 – 04:30. Если пуски ракет будут отсюда, в украинском воздушном пространстве они появятся примерно в 04:30 – 05:30. Отмечается, что указанное время является "очень приблизительным".

Тем временем российские оккупационные войска терроризируют Украину дронами. Во многих регионах была объявлена тревога и раздавались взрывы.

По состоянию на 01:48 карта воздушных тревог выглядит так:

Угроза новой атаки РФ

Стоит отметить, что вечером 6 июня в Силах обороны юга сообщили, что враг вывел свои корабли в Черное море. Речь идет о надводных носителях ракет "Калибр".

Военные отмечали, что эти корабли имеют в снаряжении до 24 ракет типа "Калибр". Уровень опасности очень высокий.

Население просили быть внимательным к сигналам воздушных тревог, а в случае необходимости, оперативно переходить в укрытия и не пренебрегать собственной безопасностью.

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