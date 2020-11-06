Готовясь к своей отставке, Эспер вместе с конгрессменами работает над законопроектом о переименовании ряда военных баз.

Глава Минобороны США Марк Эспер подготовил заявление о своей отставке.

Читайте такжеПентагон думает над возможностью переброски части американских войск из Германии ближе к РФОб этом сообщает NBC News со ссылкой на трех чиновников из ведомства. По их словам, сам Эспер ожидает, что его уволят после подведения итогов президентских выборов в США.

Готовясь к своей отставке, Эспер вместе с конгрессменами работает над законопроектом о переименовании ряда военных баз, отмечает NBC. Глава Пентагона выступает за то, чтобы лишить их имен генералов, участвовавших в Гражданской войне на стороне Конфедеративных штатов Америки. Эспер рассматривал возможность издать соответствующую директиву, однако это позволило бы президенту США Дональду Трампу отменить решение. Вместо этого глава Минобороны намерен включить соответствующие положения в закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону, передает kommersant.

В сентябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что президент США Дональд Трамп намерен уволить Эспера в случае своего переизбрания. При этом издание отмечало, что глава Минобороны США планирует покинуть пост вне зависимости от результатов выборов. В октябре источники Axios сообщали, что кроме Эспера на увольнение в случае переизбрания текущего президента претендуют директора ЦРУ и ФБР Джина Хэспел и Кристофер Рэй.

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Автор: УНИАН