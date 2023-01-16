Моравецкий призвал Германию начать поставки танков в Украину, чтобы не допустить победы России.

Поражение Украины в войне, которую развязала Россия, может привести к началу Третьей мировой войны. Поэтому Запад должен дать Киеву оружие, необходимое для отражения агрессии. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Берлин.

"30 лет либерального мира оказались тремя десятилетиями иллюзии. Западная Европа слишком легко поверила, что российского медведя можно приручить", – заявил он.

Польский премьер предупредил, что мир ожидают серьезные последствия, если Россия одержит победу.

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"Поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне, поэтому нет причин блокировать поддержку Киева и откладывать ее на неопределенный срок", – заявил Моравецкий.

Глава польского правительства призвал власти Германии проявить решительность и предоставить Украине "все виды оружия". В то же время Моравецкий предостерег Западную Европу от попыток снова наладить отношения с Россией.

"Иметь дело с Россией это все равно, что заключить соглашение с дьяволом. Это стало удавкой на шее зависимых от российского газа стран. То, что для Запада было просто вопросом неудачных бизнес-интересов, стало вопросом жизни и смерти для таких стран, как Украина и Польша", – подчеркнул он.

Поставки немецкого оружия в Украину

В 2022 году Германия стала одним из основных поставщиков оружия в Украину. Помимо стрелкового вооружения, начиная с лета, Берлин начал поставки и тяжелых систем – РСЗО Mars II, самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000, зенитных танков Gepard и др.

До сих пор Германия отказывалась поставлять в Украину один из самых нужных на фронте видов оружия – боевые танки.

На прошлой неделе Польша пообещала передать Украине роту своих танков Leopard. Однако Германия, как производитель, должна дать свое разрешение на эту поставку.

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