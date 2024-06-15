Гибридные атаки ничего не стоят России, наносят ощутимый ущерб Европе и не имеют последствий для самого агрессора.

В НАТО не знают как справиться с российскими гибридными атаками, чтобы не оставить их без ответа, но и не спровоцировать полномасштабный конфликт. Об этом пишет американское издание The Hill.

Страны Балтии, Польша и Чехия выражают тревогу, что диверсии, а иногда и нападения на людей со смертельным исходом, вероятно спонсируемые Россией, представляют растущую угрозу для Европы и оборонного альянса.

"Со всей серьезностью мы должны ответить, потому что если мы не ответим, это будет нарастать. И Россия почувствует, что нет ограничений в том, что она может делать в наших странах, и, очевидно, между союзниками также ведется дискуссия относительно того, каким был бы лучший ответ", - рассказал изданию посол Эстонии в НАТО Юри Луйк.

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Только за последние недели в Европе произошло несколько инцидентов, в которых обвиняют Россию - глушение сигналов GPS и срыв коммерческого авиасообщения в Эстонии, убийство польского пограничника, нападение на российского политического диссидента в Литве, хакерская атака на крупные больницы в Лондоне, несколько эпизодов с поджогами в разных странах НАТО.

Эксперт по гибридной войне Элизабет Брау объяснила, что такие провокации трудно обнаружить и предсказать заранее, а четких правил ответа на них просто не существует.

"Причина, почему нет наказания, заключается в том, что это не военное нападение, поэтому у нас нет книги правил, как реагировать", - сказала она.

По словам эксперта, серьезная проблема заключается также в том, что крайне трудно доказать причастность агрессора к конкретному инциденту. Например, чешским властям понадобилось семь лет, чтобы прямо обвинить Россию в поджоге военного арсенала в 2014 году.

"Мы не можем ответить тем же, и публичное осуждение вовсе не пугает виновника", - объясняет Брау.

Российская военная угроза для НАТО

Как писал УНИАН, министр обороны Германии Борис Писториус прогнозирует, что Россия может напасть на страны-члены НАТО через пять лет. По его словам, "ситуация с угрозами изменилась по сравнению с той, которая была еще несколько лет назад". В связи с этим он отметил, что стране нужно вернуть обязательную военную службу.

Также мы рассказывали, что ЕС планирует к 2025 году сравняться с РФ по количеству произведенных боеприпасов. В этом году страны Евросоюза намерены вывести производственные мощности на отметку 1,7 млн снарядов в год. А уже в 2025 году Европа планирует выйти на уровень 2,5 млн снарядов в год.

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