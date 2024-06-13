Он отметил, что его страна должна быть готова к такому развитию событий.

Россия может напасть на страны-члены НАТО через пять лет. Такой прогноз озвучил министр обороны Германии Борис Писториус.

Как пишет издание Bild, Писториус заявил, что "ситуация с угрозами изменилась по сравнению с тем, что было несколько лет назад". В связи с этим он отметил, что стране нужно вернуть обязательную военную службу.

"Мы должны учитывать, что в 2029 году РФ будет в состоянии напасть на одну из стран НАТО. Поэтому мы должны восстановить потенциал сдерживания в плане личного состава", - объяснил Писториус.

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Он отметил, что в ближайшем будущем численность бундесвера должна быть увеличена до 203 тыс. при этом, по оценкам НАТО, Германии также необходимо еще около 200 тыс. резервистов.

Писториус поделился, что бундесвер хочет набирать "самых сильных, самых подготовленных и самых мотивированных".

"Мы не хотим скучной и бессмысленной военной службы", - подчеркнул министр.

Возобновление военной службы в Германии

О вероятном возобновлении обязательного призыва на военную службу в Германии в начале марта сообщило издание Der Spiegel. По его данным, министр обороны страны Борис Писториус уже поручил разработать модели такой службы.

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