Европейцы хвастаются, что общими усилиями уже производят значительно больше, чем одна Америка.

ЕС планирует к 2025 году сравняться с РФ по количеству производимых боеприпасов. Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью La Tribune.

По его словам, в этом году страны Евросоюза намерены вывести производственные мощности на отметку 1,7 млн снарядов в год. А уже в 2025 году Европа планирует выйти на уровень 2,5 млн снарядов в год.

"Мы ускорили производство боеприпасов. В марте 2023 года мы производили в Европе 500 тысяч снарядов в год и уже были лучше в этом, чем американцы, которые производили только 300 тысяч. Но с тех пор мы удвоили эту мощность", - сказал комиссар.

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Сколько снарядов производит Россия

В конце мая западные СМИ опубликовали информацию о том, что Россия якобы производит в 3-4 раза больше артиллерийских снарядов, чем страны Запада: 4,5 млн против 1,3 млн. Однако эта информация оказалась некорректной, поскольку базируется на ошибочной интерпретации данных.

Как пояснил глава аналитической группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, британское издание Sky News, распространившее эти данные, сравнило разную номенклатуру снарядов. Так, для России были учтены вообще все виды артиллерийских снарядов, что и дало 4,5 млн снарядов в год. А у стран НАТО в статистику включили только один калибр снарядов – 155 мм, что и дало скромные 1,3 миллиона снарядов.

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