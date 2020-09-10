По словам матери модели, волна накрыла судно с Галиной и перевернула его.

В Италии при загадочных обстоятельствах погибла 33-летня модель из Уфы Галина Федорова.

Об этом сообщила ее мать на своей странице в Instagram.

«Они поехали кататься в море, взяв напрокат резиновую лодку. Галина решила искупаться, она очень хорошо плавала, прыгнула в воду, внезапно и ее, и лодку накрыла волна. Ее друг пытался найти, но не смог, тело обнаружили через час, к тому времени она была уже мертва», - рассказала родственница газете «Аргументы и факты».

Точные обстоятельства произошедшего пока устанавливаются, по одной из версий лодка зашла на рифы.

По словам матери погибшей, ее дочь занималась модельным бизнесом в Уфе, а в последние годы работала и снимала жилье в Париже. На Сардинии Федорова отдыхала вместе с другом.

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Автор: УНИАН